4 günlük sokağa çıkma yasağı Balıkesir'de başladı - Son Dakika

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4 günlük sokağa çıkma yasağı Balıkesir'de başladı
6 saat önce
4 günlük sokağa çıkma yasağı Balıkesir'de başladı İçişleri Bakanlığı'nın koronav irüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı.
4 günlük sokağa çıkma yasağı Balıkesir'de başladı
BALIKESİR - İçişleri Bakanlığı'nın koronav irüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı.
Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zongulgak için alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı bu gece başladı. Balıkesir'de polis ekipleri şehrin işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanında geçen her aracı durdurarak kontrollerini gerçekleştirdi. Trafikteki yoğunluğun servis araçları olduğu gözlenirken, şahsi araçları da durduran ekipler sürücülerin izin kağıdı olup olmadığını denetledi. Polisler, bazı sürücülere servis araçları dışında şahsi araçlarla iş yerlerine gidişte izin kağıdı olması gerektiğini hatırlattı. Denetimlerin gece boyunca devam edeceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:36 Kaynak: İHA
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