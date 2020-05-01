'4 günlük sokağa çıkma yasağında internet kullanımı 4 kat arttı' - Son Dakika
Son Dakika Güncel '4 günlük sokağa çıkma yasağında internet kullanımı 4 kat arttı' - Son Dakika

'4 günlük sokağa çıkma yasağında internet kullanımı 4 kat arttı'

6 saat önce

SOSYAL medya uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen hafta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağında internet kullanımının 4 kat arttığını söyledi.

'4 günlük sokağa çıkma yasağında internet kullanımı 4 kat arttı', System.String[]

SOSYAL medya uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen hafta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağında internet kullanımının 4 kat arttığını söyledi. Eraslan, "Erkekler, WhatsApp gruplarında çok ilginç bir şekilde yaptıkları yemekleri paylaştı. Kadınlar, e-alışveriş sitelerinde ve sohbet sitelerinde çok yoğun performans sergileyip, dizi seyrettiler. Gençler, özellikle eğlence araçlarını çok sık kullandılar" dedi.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde internet kullanımına ilişkin araştırmanın sonuçlarını DHA ekibine açıkladı. Evinde internet ve dijital altyapısı olanların, zamanlarının çoğunu sanal ortamda geçirdiklerini belirten Eraslan, "Takribi internet kullanımı 4 kat arttı; çünkü insanlar bunu çok yoğun kullandılar. WhatsApp gruplarında çok ilginç bir şekilde erkekler yaptıkları yemekleri paylaştı. Bilmece ve bulmacalar paylaşıldı, bunlar daha önce çok yoktu. Dizi film platformları oldukça yüksek bir seyir sürecine girdi ve süreç içiresinde dijital oyunlar arttı. Gençler özellikle 'Tik-Tok' adı verdiğimiz eğlence araçlarını çok sık kullandılar. 23 Nisan ile ilgili paylaşımların çok yüksek olduğunu, özellikle saat 21.00'deki İstiklal Marşı okunmasının da büyük bir paylaşıma konu olduğunu gördük" diye konuştu.

'KADINLAR E-ALIŞVERİŞ YAPTI, ERKEKLER OYUN OYNADI'

Karantina dönemindeki internet kullanımını cinsiyet ve yaş kategorilerine göre değerlendiren Prof. Dr. Eraslan, "Kadınlar özellikle e-alışveriş sitelerinde ve sohbet sitelerinde çok yoğun performans sergileyip dizi seyrettiler, erkekler de dizi ve film platformları ile daha çok kendi aralarındaki sohbetlerde ve oyunlarda. Cinsiyete göre net olarak erkeklerin daha çok oyun oynadığını görmekteyiz. Eskiden anne- babalar, çocuklarına oyunlar ile ilgili sitemde bulunurken, artık evde hep beraber oyun oynamaya başladılar. Bu süreçte dijital tehlikeli oyunların da arttığını görmekteyiz. Bu yüzden anne ve babaların böylesi oyunlarla çok vakit geçirmemelerini öneriyoruz" dedi.

'MEYDAN OKUMALARLA İLETİŞİM KURDULAR'

Prof. Dr. Eraslan, gençlerin 'challenge' denilen meydan okumalarla karşılıklı iletişim kurmayı tercih ettiklerini belirterek, "Bu, pandeminin ilk dönemlerinde tuvalet kağıdını top gibi sektirmeyle başladı daha sonra farklı denemelere kadar gitti. Görüntülü konuşma ve Instagram üzerinden canlı sohbetlere, canlı konserlere katıldılar ve elbette oyun oynadılar. Dijital oyunlara dönük, kendi klanlarını oluşturdular, 'oyun klanı' dediğimiz 4'lü, 5'li klanlarla saatlerce oyun oynadıklarını söyleyebiliriz" diye konuştu.

'İLERİ YAŞ, SOHBET PROGRAMLARINA AĞIRLIK VERDİ'

Levent Eraslan, pandemi döneminde evinden dışarı çıkamayan ileri yaş grubundakilerin ise internetteki sohbet programlarına ağırlık verdiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"e-Devlet uygulamalarını yoğun kullandılar ve yeni yeni sosyal ağlara deneyimler yapmaya başladılar. Herkes gibi onların da internet kullanımı arttı. Tabi onların kullandığı sosyal ağ Facebook; ama yavaş yavaş yeni deneyimlere doğru da yol almaktalar. Karantinada 'Pide nasıl yapılır?' artık bir fenomen oldu. 'İftar hangi saatte?' ya da 'Fitre, zekat miktarı nedir?', 'Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?' gibi olağan gündemin parametrelerini de burada incelediler. İnternette geçirilen süreye göre erkekler kadınlardan biraz daha fazla, özellikle gece saatlerinde çok fazla seyretmekte. Bir de tabi ramazan ayıyla beraber sahura kadar internet çok üst düzeyde performans sağlamakta ve elbette yaş olarak da 18-25 yaş grubunda bunun daha çok olduğunu görmekteyiz."

'DİJİTAL BEZGİNLİK İLE FARKLI ARAYIŞLAR BAŞLADI'

'We Are Social 2020' raporuna göre, Türklerin günde 7,6 saat ekrana baktığını, bu sürenin yaklaşık 2,5 saatini ise sosyal medyaya ayırdığını aktaran Eraslan, "Bu yüzden Türkler online bir toplum, seviyorlar sosyal medya kullanımını. Bu süreler, elbette 4 günlük karantinada arttı. İnternette geçirilen sürenin artmasıyla 'dijital bezginliğin' olmaya başladığını ve insanların farklı arayışlara yönelmeye başladığını görüyoruz. Burada da iki davranış sergiliyorlar; bir ya bırakıp normal birebir ilişkilere ya da kitap okumaya ve de başka etkinliklere yönelirken bir de 'ekstrem' dediğimiz sosyal medyanın 'dark-deep' dediğimiz o kirli boyutlarında denemeler yapanların olduğunu görüyoruz. Bakın; sanal kumar, tanışma sitelerindeki üyelik oranları arttı" dedi.

'E-TİCARET HACMİ 3'E KATLANDI'

Prof. Dr. Eraslan, pandemi döneminde e-alışveriş sektöründe de büyük artış yaşandığını belirterek, "e-ticaret normal günlere oranla 3 kat bir hacme ulaştı. Bu yüzden de e-ticaret sistemlerini önceden kurgulayan şirketler şu anda karda; ama bu potansiyeli gören şirketler de yeni yeni yatırımları bunun üstüne yapacaklardır. e-ticaret sağlayıcıları da evdeki ihtiyaçlara göre yeni bölümler açıyorlar. Mesela evde rahat giysiler bölümü açıldı, spor kıyafetler, pijamalar. Puzzle ve kitap satışının arttığını gördük e-ticarette ve artık bu pandemi sürecinden sonra e-ticaret, kargo ve taşımacılık sektörleri çok daha farklı boyutlara ulaşacak. Çünkü artık insanlar çok rahat bir şekilde, bir yere gitmeden, çok hızlıca istedikleri mamullerin geldiğini gördüler, bu yüzden de süreç içerisinde bu iki sektörün daha artacağını görmekteyiz" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 10:02 Kaynak: DHA


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