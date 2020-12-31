4 günlük yasak öncesi balıkçılara yoğun ilgi

SAMSUN - Yılbaşı dolayısıyla uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösterdi.

Korona virüsü (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Türkiye'de uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Samsunlu vatandaşlar eksiklerini tamamlamak için sokağa çıktı. Yasak öncesi gerekli alışverişlerini yapan Samsunlular, balık tezgahlarına da yoğun ilgi gösterdiler. Vatandaşlar balık fiyatlarının daha ucuz olması gerektiğini söylerken, balıkçılar ise satışların çok iyi gittiğini ifade ettiler.

"Kısıtlama öncesi balık satışları patlama yapıyor"

Balık satışlarının kısıtlama öncesinde oldukça fazla olduğunu ifade eden Onurcan Köse, "Balık satışları kısıtlama öncesinde patlama yapıyor. Vatandaşlar tavuk, hindi ve kaza rağbet göstermiyor, yılbaşında balık yiyecekler. 1 kilo alan 3, 3 kilo alan da 5 kilo balık alıp gidiyor. Bugün balıklar ucuz, hamsi de çok güzel. Yılbaşında çok güzel hamsi ızgara yapılır. Hamsinin kilosu 20 lira ama hem boyu hem de çok lezzetli" dedi.

Tavuk ve et satan yerlere göre balıkçıların daha yoğun olduğunu dile getiren Kurtça Aydın, "Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösteriyor. Tavuk, et ve balık alanlar var. Balıkçılar daha yoğun. İşlerimiz gayet güzel. Bolca ve ucuz balık var. Hamsinin kilosu 20 TL, mezgit, barbun ve palamut 10 TL'den satılıyor. Eskiye göre balıklar daha ucuz. Korona virüsünden sonra balık satışları gayet güzel gidiyor. Daha önce olmayan satışlar, kısıtlama öncesinde oldukça fazla oluyor" diye konuştu.