4 günlük yılbaşı kısıtlamasında Kadıköy Meydanı boş kaldı - Son Dakika

Korona virüsle mücadele kapsamında yılbaşında uygulanan ve 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında Kadıköy Meydanı boş kaldı. Sessizliğe bürünen meydan havadan görüntülendi.

Yılbaşı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'da başladı. Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Anadolu yakasının en işlek ve kalabalık meydanlarından biri olan Kadıköy Meydanı sessizliğe büründü. Boş kalan meydan drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL