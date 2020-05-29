4 GÜNLÜKKEN AMELİYAT OLDU, ZORLU SÜRECİN ARDINDAN ANNESİYLE İLK KEZ BULUŞTU - Son Dakika

4 GÜNLÜKKEN AMELİYAT OLDU, ZORLU SÜRECİN ARDINDAN ANNESİYLE İLK KEZ BULUŞTU

Kosova'da yaşayan Diellza ve Agon Bejtullahu çiftinin ilk çocukları Asil Bebek Türkiye'de gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

4 GÜNLÜKKEN AMELİYAT OLDU, ZORLU SÜRECİN ARDINDAN ANNESİYLE İLK KEZ BULUŞTU, System.String[]
Kosova'da yaşayan Diellza ve Agon Bejtullahu çiftinin ilk çocukları Asil Bebek Türkiye'de gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. Anne karnında kalp damarlarının ters olduğu tespit edilen Asil Bebek, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan özel izinle, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Sezaryenle dünyaya gelen bebeğe, doğum sonrası anjiyo yapıldı. 4 günlükken ameliyat olan bebek, 27 günlük zorlu sürecin ardından ilk kez annesine kavuştu.

Kosovalı Bejtullahu Ailesi, anne Diellza'nın hamileliğinin 5'inci ayında tespit edilen hastalıkla şaşkına döndü. Ultrason muayenesinde ailenin ilk çocuğu Asil Bebek'in kalp damarlarının ters olduğu belirlendi. Doğum için ülke arayışına başlayan aile, Türkiye ile görüştü. Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların iptal edilmesi aileyi korkuttu. Bakanlıklar nezdinde görüşmelere başlayan aile, doğum için Türkiye'nin yolunu tuttu. İki ülkenin Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle birlikte anne Diellza Bejtullahu ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Sezaryenle gerçekleştirilen doğum sonrası Asil Bebek'in anjiyosu gerçekleştirildi. 4 günlük bebek ameliyata alındı. Operasyonda bebeğin ters olan kalp damarlarının yeri değiştirildi. Yoğun bakım sürecinin ardından 27 gün sonra annesine kavuşan Asil Bebek, etrafa gülücükler saçtı.

HİÇBİR ZAMAN KÖTÜ DÜŞÜNMEDİM

Bebeğin kalp damarlarının ters olduğunu öğrendiğinde sarsıldığını anlatan anne Diellza Bejtullahu, "5 aylık hamileydim. İlk duyduğumda baya bir sarsıldım ve moral olarak çöktüm. Ama hiçbir zaman iyi düşünmeyi bırakmadım. Hiçbir zaman kötü düşünmedim. Koronavirüs sürecinde bu olayı yaşamış olmam beni kötü etkiledi. Her şeyi bir kenara bırakıp Türkiye'ye nasıl geleceğimi düşündüm. İzin süreçleri baya zorluydu. Ama çok şükür artık bebeğimize kavuştuk ve artık bizimle. Hemen bebeğime kavuşamamak çok zor oldu. Gün geçtikçe iyi olacağına inandım. Yaşadığım mutluluğu anlatamam. Bebeğimi kucağıma aldığımda çektiğim tüm sıkıntıları unuttum. Duygularımı şu an anlatamıyorum dedi.

"ÜMİTLERİMİZİ KAYBETMEDİK

Koronavirüs nedeniyle korkulu günler yaşadıklarını anlatan baba Agon Bejtullahu, "Gün geçtikçe ümitlerimizi kaybediyorduk. Artık Türkiye'ye gelmeyi unutmuştuk. Alternatif olarak Kosova'nın çevresindeki ülkelere bakmaya başlamıştık. Doğuma da 2 gün kalmıştı. Süreç baya zorluydu. Türkiye'ye gelebilmek için baya uğraştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Türkiye'ye gelmemizde emekleri olan Kosova bakanlarına ve büyükelçimize de teşekkür ediyorum. Burada olduğumuz için mutluyuz. Zor bir süreçti ama şu anki mutluluk için her şeye değer diye konuştu.

ÇOK İYİ BİR PLANLAMA İLE DOĞUMU GERÇEKLEŞTİRDİK

Doğumu gerçekleştiren Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Murat Gürkan Arıkan, "Bizim için heyecanlı olan kısmı yaşamla bağdaşmayan kalp anomalisinin tespiti ve hastanın Kosova'da tedavi olamadığından bize gelme arzusuydu. Uluslararası ilişkiler ve izinlerin alınmasından sonra gece sabaha karşı bir ambulans uçağıyla çiftimizi buraya getirdik. Ağrılar o sırada başlamıştı. Çok iyi bir planlama ile doğumu gerçekleştirdik. Asil dünyaya geldikten birkaç saat sonra ilk müdahalesi yapıldı. Sezaryen doğal koşullarda yarım saat süren bir operasyondur. Kalpte ilk müdahale temiz ve kirli kanın ayrışmasını sağlayan müdahale oldu. Kadın doğum, yoğun bakım ve çocuk cerrahisi olarak toplam 20-25 kişilik ekip ameliyatı yaptı değerlendirmesinde bulundu.

Gebelik sırasında detaylı ultrason muayeneleriyle bu tür anormallikleri tespit edilebildiğini anlatan Prof. Dr. Murat Gürkan Arıkan, "Tespitten sonra da teferruatlı hizmet sunabilecek bir merkezde doğumun yapılması çok çok önemli. Bu hem cerrahi hem de yoğun bakım süreçleri açısından tam kapasiteli, teferruatlı hizmet sunan bir hastane olması nedeniyle hastamızın da bizi seçmesi sebebiyle en iyi şekilde yerine getirildi. Asil bebeği ben şu an çok iyi görüyorum. Annesini uyutmayacak kadar ağlayınca çok iyi demektir dedi.

5 BİN DOĞUMDA 1 GÖRÜLÜYOR

Ailenin doğumdan bir ay önce hastaneye başvurduğunu ifade eden Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yıldırım ise şunları söyledi Anne karnında tanı konmuştu. Bu ameliyat Kosova'da yapılamadığı için bize ulaştılar.  Biz de aldığımız izinler doğrultusunda hastayı kabul ettik. Aile hastanemize transfer oldu. Doğum sonrası süreç başladı. Büyük arterlerin transpozisyonu (kalp damarlarının ters olması) yeni doğanlarda en sık görülen hastalıklardan biri. Bu hastalık yaklaşık 5 bin doğumda 1 görülebiliyor. Bu hastalıkta kalpten çıkan büyük damarlar ters oluyor. Akciğerden gelen temiz kan tekrar akciğere geri dönüyor, vücuttan gelen oksijenden fakir kan ise tekrar vücuda geri önüyor. Bu çocukların kalbinde kirli ve temiz kanı karıştıracak bir delik olması gerekiyor. Çocuk doğduktan sonra Eko (Ekokardiyografi) yapıldı. Doğumdan 1 saat sonra anjiyo laboratuvarına alındı. Kasıktan girilerek balonla o delik genişletildi ve çocuk rahatladı. Doğumun 4'üncü gününde ameliyata aldık.

ANATOMİK DURUM TAMAMEN DÜZELDİ

Ameliyatta büyük damarların yerinin değiştirildiğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yıldırım, "Bu ciddi bir ameliyat. Bu ciddiyeti şu anda içinde bulunduğumuz pandemi süreci de etkiliyor. Hastanenin aldığı ciddi tedbirler ve özellikle sağlık personelimizin özverili çalışmasıyla özellikle bu süreçten etkilenmedi. Anne ve bebek doğum sonrası ayrılmak zorunda kalmıştı. Bugün hep beraber anne ve bebeğin buluşmasına şahit olduk. Bu ameliyat anatomik durumu tamamen düzeltti. Çok büyük oranda normal bebekler gibi o da hayatına devam edebilecek ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

-----------------------

-Bebeğin annesiyle kavuşma anı

-Anne ve bebeğin detayları

-Anne Diellza röportajı

-Baba Agon Bejtullahu  röportajı

-Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Murat Gürkan Arıkan röportajı

-Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yıldırım röportajı

-Hekimler ve ailenin detayları


- Kumanovalıistanbul
Türkiye, Kosova, Bebek, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 09:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 GÜNLÜKKEN AMELİYAT OLDU, ZORLU SÜRECİN ARDINDAN ANNESİYLE İLK KEZ BULUŞTU - Son Dakika

Son Dakika

Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi         
09:51
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak         
09:42
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler         
09:09
Korona engeline takılan doktor çift, çalıştıkları hastanede dünyaevine girdi Korona engeline takılan doktor çift, çalıştıkları hastanede dünyaevine girdi         
09:04
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap         
08:42
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor         
08:14
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek         
08:12
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı         
07:53
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak         
07:49
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi         
07:45
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı         
07:17
Torunlarının çığlığına koşan yaşlı adam, tüfeğine davranıp 4 metrelik yılanı vurdu Torunlarının çığlığına koşan yaşlı adam, tüfeğine davranıp 4 metrelik yılanı vurdu         
01:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet         
01:12
İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak         
00:42
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı         
00:36
Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı         
00:02
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı         
23:47
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı         
23:45
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı         
23:43
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti         
23:41
Boston Maratonu koronavirüs nedeniyle, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulmayacak Boston Maratonu koronavirüs nedeniyle, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulmayacak         
23:19
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi         
23:18
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı         
22:49
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım         
22:49
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma         
22:46
Elazığ'da yavru dağ keçisi önce hastane bahçesine girdi sonra cama zıpladı Elazığ'da yavru dağ keçisi önce hastane bahçesine girdi sonra cama zıpladı         
22:37
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü         
22:22
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı         
22:07
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu         
21:50
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı         
21:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 10:10:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 4 GÜNLÜKKEN AMELİYAT OLDU, ZORLU SÜRECİN ARDINDAN ANNESİYLE İLK KEZ BULUŞTU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]