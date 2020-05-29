4 GÜNLÜKKEN AMELİYAT OLDU, ZORLU SÜRECİN ARDINDAN ANNESİYLE İLK KEZ BULUŞTU - Son Dakika

4 GÜNLÜKKEN AMELİYAT OLDU, ZORLU SÜRECİN ARDINDAN ANNESİYLE İLK KEZ BULUŞTU

Kosova'da yaşayan Diellza ve Agon Bejtullahu çiftinin ilk çocukları Asil Bebek Türkiye'de gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

Kosova'da yaşayan Diellza ve Agon Bejtullahu çiftinin ilk çocukları Asil Bebek Türkiye'de gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. Anne karnında kalp damarlarının ters olduğu tespit edilen Asil Bebek, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan özel izinle, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Sezaryenle dünyaya gelen bebeğe, doğum sonrası anjiyo yapıldı. 4 günlükken ameliyat olan bebek, 27 günlük zorlu sürecin ardından ilk kez annesine kavuştu.

Kosovalı Bejtullahu Ailesi, anne Diellza'nın hamileliğinin 5'inci ayında tespit edilen hastalıkla şaşkına döndü. Ultrason muayenesinde ailenin ilk çocuğu Asil Bebek'in kalp damarlarının ters olduğu belirlendi. Doğum için ülke arayışına başlayan aile, Türkiye ile görüştü. Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların iptal edilmesi aileyi korkuttu. Bakanlıklar nezdinde görüşmelere başlayan aile, doğum için Türkiye'nin yolunu tuttu. İki ülkenin Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle birlikte anne Diellza Bejtullahu ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Sezaryenle gerçekleştirilen doğum sonrası Asil Bebek'in anjiyosu gerçekleştirildi. 4 günlük bebek ameliyata alındı. Operasyonda bebeğin ters olan kalp damarlarının yeri değiştirildi. Yoğun bakım sürecinin ardından 27 gün sonra annesine kavuşan Asil Bebek, etrafa gülücükler saçtı.

HİÇBİR ZAMAN KÖTÜ DÜŞÜNMEDİM

Bebeğin kalp damarlarının ters olduğunu öğrendiğinde sarsıldığını anlatan anne Diellza Bejtullahu, '5 aylık hamileydim. İlk duyduğumda baya bir sarsıldım ve moral olarak çöktüm. Ama hiçbir zaman iyi düşünmeyi bırakmadım. Hiçbir zaman kötü düşünmedim. Koronavirüs sürecinde bu olayı yaşamış olmam beni kötü etkiledi. Her şeyi bir kenara bırakıp Türkiye'ye nasıl geleceğimi düşündüm. İzin süreçleri baya zorluydu. Ama çok şükür artık bebeğimize kavuştuk ve artık bizimle. Hemen bebeğime kavuşamamak çok zor oldu. Gün geçtikçe iyi olacağına inandım. Yaşadığım mutluluğu anlatamam. Bebeğimi kucağıma aldığımda çektiğim tüm sıkıntıları unuttum. Duygularımı şu an anlatamıyorum dedi.

'ÜMİTLERİMİZİ KAYBETMEDİK

Koronavirüs nedeniyle korkulu günler yaşadıklarını anlatan baba Agon Bejtullahu, 'Gün geçtikçe ümitlerimizi kaybediyorduk. Artık Türkiye'ye gelmeyi unutmuştuk. Alternatif olarak Kosova'nın çevresindeki ülkelere bakmaya başlamıştık. Doğuma da 2 gün kalmıştı. Süreç baya zorluydu. Türkiye'ye gelebilmek için baya uğraştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Türkiye'ye gelmemizde emekleri olan Kosova bakanlarına ve büyükelçimize de teşekkür ediyorum. Burada olduğumuz için mutluyuz. Zor bir süreçti ama şu anki mutluluk için her şeye değer diye konuştu.

ÇOK İYİ BİR PLANLAMA İLE DOĞUMU GERÇEKLEŞTİRDİK

Doğumu gerçekleştiren Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Murat Gürkan Arıkan, 'Bizim için heyecanlı olan kısmı yaşamla bağdaşmayan kalp anomalisinin tespiti ve hastanın Kosova'da tedavi olamadığından bize gelme arzusuydu. Uluslararası ilişkiler ve izinlerin alınmasından sonra gece sabaha karşı bir ambulans uçağıyla çiftimizi buraya getirdik. Ağrılar o sırada başlamıştı. Çok iyi bir planlama ile doğumu gerçekleştirdik. Asil dünyaya geldikten birkaç saat sonra ilk müdahalesi yapıldı. Sezaryen doğal koşullarda yarım saat süren bir operasyondur. Kalpte ilk müdahale temiz ve kirli kanın ayrışmasını sağlayan müdahale oldu. Kadın doğum, yoğun bakım ve çocuk cerrahisi olarak toplam 20-25 kişilik ekip ameliyatı yaptı değerlendirmesinde bulundu.

Gebelik sırasında detaylı ultrason muayeneleriyle bu tür anormallikleri tespit edilebildiğini anlatan Prof. Dr. Murat Gürkan Arıkan, 'Tespitten sonra da teferruatlı hizmet sunabilecek bir merkezde doğumun yapılması çok çok önemli. Bu hem cerrahi hem de yoğun bakım süreçleri açısından tam kapasiteli, teferruatlı hizmet sunan bir hastane olması nedeniyle hastamızın da bizi seçmesi sebebiyle en iyi şekilde yerine getirildi. Asil bebeği ben şu an çok iyi görüyorum. Annesini uyutmayacak kadar ağlayınca çok iyi demektir dedi.

5 BİN DOĞUMDA 1 GÖRÜLÜYOR

Ailenin doğumdan bir ay önce hastaneye başvurduğunu ifade eden Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yıldırım ise şunları söyledi Anne karnında tanı konmuştu. Bu ameliyat Kosova'da yapılamadığı için bize ulaştılar. Biz de aldığımız izinler doğrultusunda hastayı kabul ettik. Aile hastanemize transfer oldu. Doğum sonrası süreç başladı. Büyük arterlerin transpozisyonu (kalp damarlarının ters olması) yeni doğanlarda en sık görülen hastalıklardan biri. Bu hastalık yaklaşık 5 bin doğumda 1 görülebiliyor. Bu hastalıkta kalpten çıkan büyük damarlar ters oluyor. Akciğerden gelen temiz kan tekrar akciğere geri dönüyor, vücuttan gelen oksijenden fakir kan ise tekrar vücuda geri önüyor. Bu çocukların kalbinde kirli ve temiz kanı karıştıracak bir delik olması gerekiyor. Çocuk doğduktan sonra Eko (Ekokardiyografi) yapıldı. Doğumdan 1 saat sonra anjiyo laboratuvarına alındı. Kasıktan girilerek balonla o delik genişletildi ve çocuk rahatladı. Doğumun 4'üncü gününde ameliyata aldık.

ANATOMİK DURUM TAMAMEN DÜZELDİ

Ameliyatta büyük damarların yerinin değiştirildiğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yıldırım, 'Bu ciddi bir ameliyat. Bu ciddiyeti şu anda içinde bulunduğumuz pandemi süreci de etkiliyor. Hastanenin aldığı ciddi tedbirler ve özellikle sağlık personelimizin özverili çalışmasıyla özellikle bu süreçten etkilenmedi. Anne ve bebek doğum sonrası ayrılmak zorunda kalmıştı. Bugün hep beraber anne ve bebeğin buluşmasına şahit olduk. Bu ameliyat anatomik durumu tamamen düzeltti. Çok büyük oranda normal bebekler gibi o da hayatına devam edebilecek ifadelerini kullandı.

4 GÜNLÜKKEN AMELİYAT OLDU, ZORLU SÜRECİN ARDINDAN ANNESİYLE İLK KEZ BULUŞTU

Türkiye, Kosova, Bebek, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 10:03 Kaynak: DHA

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ŞU AN BURADASINIZ: 4 GÜNLÜKKEN AMELİYAT OLDU, ZORLU SÜRECİN ARDINDAN ANNESİYLE İLK KEZ BULUŞTU - Son Dakika
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