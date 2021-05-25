4. Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapılacak - Son Dakika

Türkiye ve Yunanistan arasında savunma bakanlıkları heyetleri tarafından gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın dördüncüsünün 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapılacağı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs tarihlerinde video konferans yöntemiyle icra edilecektir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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