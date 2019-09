4. HacknBreak: Açık İnovasyon Kampı Urla'da

Çok sayıda paydaş kurum, topluluk ve bireyin işbirliği ile düzenlenen kamp, ölçek olarak Türkiye'deki en kapsamlı, bilim, teknoloji ve tasarım etkinliklerinden biri olmanın yanında, hackathon ve ideathon türlerindeki etkinlikleri de içermesi bakımından dünyadaki özgün içeriğe sahip etkinliklerden biri olarak görülüyor.

1.500'ün üzerinde katılımcının yer aldığı kampın açılış konuşmaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, Urla Kaymakamı Önder Can, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Levent Eren, AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, Açık İnovasyon Derneği Başkanı Murat Küçükgirgin tarafından yapıldı. Dr. Kerem Dündar tarafından yapılan "Beynimiz Nasıl Çalışıyor" konulu açılış konuşması da büyük ilgi gördü.

HacknBreak, ülkemizin değerli bilim insanlarına, global pazara ulaşmış teknoloji girişimcilerine, STK ve TTO yöneticilerine, deneyimli sektör profesyonellerine ve kendisini teknoloji, girişimcilik, inovasyon konularında geliştirmek isteyen katılımcılara 8 gün boyunca ev sahipliği yaptı.

Arı Teknokent CEO'su Dr. Deniz Tunçalp, Netsparker Kurucusu Ferruh Mavituna, Inmano Havacılık Kurucusu Cevat Sunol, BMW Ar-Ge Mühendisi Seda Pektaş, SAP Ortadoğu Bölgesi Pazarlama Direktörü Erdem Aksakal, ING Teknoloji Müdür Yardımcısı Bahadır Şamlı, Demirören Teknoloji Ürün Geliştirme Birimi Başkanı Mustafa Tan, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Etki Hızlandırıcı Programı Yöneticilerinden Ozan Sönmez, Atabay İlaç Ar-Ge Direktörü Doğan Taşkent, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi TTO Koordinatörü Dr. Emel Sokullu, Myra Ajans Başkanı Rauf Kösemen, Teknofil Kurucusu Adnan Kurt, Sabancı Üniversitesi'nden Akademisyen/Müzisyen Selçuk Artut, Nöro Sağlık Kurucusu Dr. Kerem Dündar, IOT Türkiye topluluğunun kurucusu Alper Yeğin, Azerion Ürün Yöneticisi Oytun Eren Şengül, Arıkovanı'nda İnovasyon Başkanı Hande Sözmen dahil olmak üzere, yüzün üzerinde uzman, mentor, profesyonel ve akademisyen çok sayıda sunum, atölye çalışması, eğitim ve panel gerçekleştirdi.

HacknBreak etkileşimli etkinliklere ve eğitimlere de ev sahipliği yaptı. HERE, büyük şehirlerin farklı alanlardaki sorunlarına çözüm geliştirmek üzere akıllı sürdürülebilir şehirler hackathon'u gerçekleştirdi. Selçuk Artut ve Alp Tuğan, Canlı Kodlama ile Müzik Atölyesi düzenledi. PranaGEO kurucusu Servet Ahmet Çizmeli tarafından verilen beş günlük R Programlama Diline Giriş eğitimi veri analizine başlamak isteyenler tarafından büyük ilgi gördü. Points of You Academy sertifikalı eğitmenleri ve koçları bir hafta boyunca bireysel gelişim, iletişim ve kariyer yönetimi etkinlikleriyle katılımcılarla buluştu. Kampta en çok ilgi gören oturumlardan biri de, Güney Marmara Peryön YK Başkanı Barış Gül ile birlikte katılım sağlayan çeşitli büyük kurumların İK direktörlerinin sunduğu Gelecekte İstihdam konulu seminer ve söyleşiydi.

Yeni nesil girişimciler Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı ile buluşarak, kitlesel fonlama, start-up dünyası, iş modeli konularında bilgi sahibi olma ve sormak istedikleri konularla ilgili soru sorma fırsatını yakaladılar.

HacknBreak'te bu yıl odak alanlarından birisi de sağlık teknolojileri ve biyoteknolojiydi. Sağlıkta İşbirliği Platformu kurucusu Dr. Melih Bulut liderliğinde organize edilen Sağlıkta İşbirliği ve İnovasyon paneli büyük ilgi gördü.