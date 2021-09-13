Mynet'in haberine göre; Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın yerine Şenol Güneş düşünülüyor. 2021-22 sezonunda henüz puanla tanışamayan Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın koltuğu sallanıyor.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş'le temasa geçtiği belirtildi. Ancak Güneş, bir süre takım çalıştırmak istemediğini iletti.
Başakşehir, Fenerbahçe maçında da kaybetmesi halinde 5. hafta sonunda 0 puanda kalacak. Bu sonuç halinde Aykut Kocaman'ın biletinin kesileceği ileri sürüldü.
Son Dakika › Spor › 4 haftadır galibiyet göremeyen Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı - Son Dakika Spor