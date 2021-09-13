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4 haftadır galibiyet göremeyen Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı - Son Dakika

4 haftadır galibiyet göremeyen Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı

13.09.2021 11:14

Başakşehir'de Aykut Kocaman döneminin son bulması bekleniyor. Süper Lig'de oynadığı 4 maçta galibiyet göremeyen Başakşehir'de yeni dönem başlıyor. 2019-20 sezonunun şampiyonu, Kocaman'ın yerine Şenol Güneş'i getirmek için girişimlere başladı. Fenerbahçe karşılaşması, Kocaman'ın kaderini belirleyecek.

Mynet'in haberine göre; Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın yerine Şenol Güneş düşünülüyor. 2021-22 sezonunda henüz puanla tanışamayan Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın koltuğu sallanıyor.

Aykut Kocaman'la 4 haftada puan alamayan Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı

TEKLİF GİTTİ

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş'le temasa geçtiği belirtildi. Ancak Güneş, bir süre takım çalıştırmak istemediğini iletti.

FENERBAHÇE MAÇI SON ŞANS

Başakşehir, Fenerbahçe maçında da kaybetmesi halinde 5. hafta sonunda 0 puanda kalacak. Bu sonuç halinde Aykut Kocaman'ın biletinin kesileceği ileri sürüldü.

4 haftadır galibiyet göremeyen Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı

Aykut Kocaman, Şenol Güneş, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 4 haftadır galibiyet göremeyen Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 4 haftadır galibiyet göremeyen Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı - Son Dakika
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