4 haftadır galibiyet göremeyen Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı

Mynet'in haberine göre; Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın yerine Şenol Güneş düşünülüyor. 2021-22 sezonunda henüz puanla tanışamayan Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın koltuğu sallanıyor.

TEKLİF GİTTİ

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş'le temasa geçtiği belirtildi. Ancak Güneş, bir süre takım çalıştırmak istemediğini iletti.

FENERBAHÇE MAÇI SON ŞANS

Başakşehir, Fenerbahçe maçında da kaybetmesi halinde 5. hafta sonunda 0 puanda kalacak. Bu sonuç halinde Aykut Kocaman'ın biletinin kesileceği ileri sürüldü.