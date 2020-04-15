4 haftalık yoğun bakımdaki koronavirüs savaşını kazandı - Son Dakika

4 haftalık yoğun bakımdaki koronavirüs savaşını kazandı

İngiltere, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin bilanço ağırlaşırken, dünyanın bir çok yerinden salgını yenen kişilerdeki artış haberleri gelmeye devam ediyor. İngiltere'nin Thornton Heath kentinde bulunan 51 yaşındaki koronavirüs hastası Johty Kesavan, yoğun bakımda uzun süre kaldıktan sonra iyileşmeyi başardı. Kesavanan bugüne kadar yoğun bakımdan çıkıp iyileşen ilk hasta oldu.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKAN İLK HASTA

Croydon Üniversite Hastanesi'nde 17 Mart'tan itibaren yoğun bakımda kalan Johty Kesavan taburcu olması yaşadığı kentteki umudu da arttırdı. Hastane tarafından yapılan açıklama 'Bugün Kovid-19 hastası Bayan Kersavan'ın taburcu olmasını kutluyoruz. Yoğun bakımdan taburcu olan ilk koronavirüs hastamız' dedi. Hastane yetkilileri emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, Kersavan'ın iyileşmesinden dolayı gurur duyduklarını ifade etti. Sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden ayrılan Kesavan, tüm çalışanlara teşekkür etti.