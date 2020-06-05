4 Haziran 2020 Haberleri - Son Dakika

4 Haziran 2020 Haberleri
4 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
- Son Dakika: Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu gözaltına alındı
- İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
- 'Kutlama zamanı değil' diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini açıkladı
- Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi
- Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler
- George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu
- Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu
- Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
- UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı
- Son Dakika: Haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları gözaltına alındı
- Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
- Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı
- Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi
- İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
- ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü
- Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı
- Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, 'Maskeyi ne zaman bırakacağız?' sorusuna yanıt verdi
- TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz
- İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
- Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı
- Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır
- Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı
- Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum
- Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
- Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti
- Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
- İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
- Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu
- Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi
- Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
- Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri
- Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı
- Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
- Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı
- Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
- Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
- HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin
- Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
- ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 12:15
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