4 Haziran'da myıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödeneği alanların merakla beklediği açıklamayı yaptı. Bilgin ödemelerin 4 Haziran'da yapılacağını söyledi.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak" açıklamasını yaptı.
Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları:
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Koronavirüs salgını döneminde işveren için getirilen desteklerden bir tanesidir. Uygulama döneminde çalışanın maaşının brüt %60'ı devlet tarafından karşılanmaktadır.
Kaynak: İHA
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