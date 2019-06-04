4 Haziran Salı DHA Spor Gündemi

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, ANKARA YAŞLILAR EVİ'Nİ ZİYARET ETTİ ( - GÖRÜNTÜLÜ)

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Yaşlılar Evi'ni ziyaret etti. Burada bulunan insanlarla vakit geçiren Kasapoğlu, yaşlıların ellerini öpüp, bayramlarını kutlayarak kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

"Sporcularımıza, federasyonlarımıza çağrıda bulunmak için burdayız"

"Amacımız sporu tabana yaymak"

"Ajax modeline gıpta ile bakıyoruz"

"81 ilde sporcu taraması yaptık"

"Dopinge taviz vermiyoruz"

"Gençlerimizin bayram coşkusunu eski günlerdeki gibi yaşamalarını diliyorum"

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"Ligimizin 18 takımla oynanması az"

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