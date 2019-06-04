Son Dakika Haberleri: 4 Haziran Salı DHA Spor Gündemi
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4 Haziran Salı DHA Spor Gündemi

1 saat önce

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, ANKARA YAŞLILAR EVİ'Nİ ZİYARET ETTİ ( - GÖRÜNTÜLÜ)Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Yaşlılar Evi'ni ziyaret etti.

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GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, ANKARA YAŞLILAR EVİ'Nİ ZİYARET ETTİ ( - GÖRÜNTÜLÜ)
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Yaşlılar Evi'ni ziyaret etti. Burada bulunan insanlarla vakit geçiren Kasapoğlu, yaşlıların ellerini öpüp, bayramlarını kutlayarak kendilerine çeşitli hediyeler verdi.
"Sporcularımıza, federasyonlarımıza çağrıda bulunmak için burdayız"
"Amacımız sporu tabana yaymak"
"Ajax modeline gıpta ile bakıyoruz"
"81 ilde sporcu taraması yaptık"
"Dopinge taviz vermiyoruz"
"Gençlerimizin bayram coşkusunu eski günlerdeki gibi yaşamalarını diliyorum"

(ÖZEL) Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Her mavkide oyuncuya ihtiyacımız var
"Ligimizin 18 takımla oynanması az"
"Şimdi tatil zamanı"

(ÖZEL) Hasan Çavuşoğlu: Sergen hoca ile yeniden anlaşırsak yol haritası belirleyeceğiz
"Ciddi bir transfer çalışmamız var" 
"Ligimiz 20 takım olabilir ama kararın zamanlaması önemli" 

(ÖZEL) Hasan Yıldırım Akıncıoğlu: Önümüzde çetin bir çalışma süreci olacak


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:07 Kaynak: DHA
Ankara, Mehmet Kasapoğlu, Spor
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