4. Heritage İstanbul" 11 Nisan'da Başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle TG EXPO tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Heritage İstanbul 2019", 11-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle TG EXPO tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Heritage İstanbul 2019", 11-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.



Restorasyon, arkeoloji ve müzecilik teknolojilerini aynı çatı altında buluşturan, aynı zamanda Türkiye'nin tarihi, sanatsal ve kültürel mirasını gelecek nesillere taşımak amacıyla yapılan, sektöre iletişim ve networking sağlayan fuar, Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center'da gerçekleştirilecek.



Fuar kapsamında düzenlenecek konferansta dünyaca ünlü arkeolog, restoratör, konservatör, mimar ve müzeciler, kültür endüstrisine katkılarını katılımcılarla paylaşacak. Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'dan gelecek kültür elçileri ve yetkilileriyle de Türk dünyası kültürel mirası tartışılacak.



İnsanlık tarihini değiştiren, bu zamana kadar bilinen en eski yapıt ve tapınaktan 7 bin 500 yıl daha eski olan Göbeklitepe de Heritage İstanbul bünyesinde gerçekleştirilecek panelle ele alınacak.



"Heritage İstanbul 2019"un ana konuşmacıları arasında tarihçi-yazar İlber Ortaylı, ICOM Mısır Başkan Yardımcısı Mohamed ABD El-Maguid, Tamschick Media+Space GmbH Üst Yöneticisi (CEO) Marc Tamschick, Tate Museum Dijital İçerikler Direktörü Hilary Knight, Haus der Kunst Müzesi Sanatçılar Kurumu Başkanı Berkan Karpat, Expona, Museum Exhibition Network Kurucu Üst Yöneticisi Dr. Alex Susanna ve ebru sanatçısı Garip Ay gibi isimler yer alıyor.



Etkinlik, 11-13 Nisan arasında yapılacak.

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