4. Heritage İstanbul"A Doğru

Restorasyon, arkeoloji ve müzecilik teknolojilerini aynı çatı altında buluşturan "Heritage İstanbul ", bu yıl 11-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle TG EXPO tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen fuar, Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center'da yapılacak. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi'nde yapılan basın toplantısında konuşan Heritage İstanbul Proje Yaratıcısı ve Yöneticisi Osman Murat Akan, fuarın kültür mirası alanında bir yapı oluşturma adına 2014'te bir fikir olarak ortaya çıktığını söyledi.Akan, Türkiye 'de kültür mirası üzerine akademik olarak birçok organizasyon düzenlendiğine işaret ederek, "Fakat biz ses getiren hem özel sektörü bu işin içine katabileceğimiz hem de Türkiye'nin ilerleyen dönemde kendi değerlerini dünyaya anlatabileceği uluslararası bir platform oluşturmak istedik. Bu anlamda Heritage İstanbul da kültür mirası alanında, müzecilik, restorasyon ve arkeolojik konularda dünyada bir destinasyon olarak kalsın dedik." dedi.Gelecek yıl doğal miras alanları üzerine de fuar düzenlenecekHeritage İstanbul'un her yıl gelişen bir organizasyon olduğuna vurgu yapan Akan, şöyle devam etti:"Yıllar içinde yaptığımız çeşitli iş birlikleri ve girişimlerle çok farklı kesimlere hitap ettiğimizi görerek, fuara bazı eklemelerde bulunduk. 'Heritage Magazin'i oluşturduk. Bu aslında bir yıllık ve her yıl çıkıyor. Bu yıl da fuarda 2019'u çıkaracağız ama bizim isteğimiz bu dergiyi yılda 4 kez yayınlamak. Daha sonra da TG EXPO'nun bir fuar şirketi olmasından yola çıkarak, ilkini bu yıl 30 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında yapacağımız 'Heritage Middle East'ı oluşturduk. Abu Dabi 'de olacak olan bu fuar tamamıyla müzecilik ve sergileme teknolojileri üzerine konuşlanıyor. Bir diğer organizasyon da 2020'de planladığımız 'Heritage Alexandria'. Bu organizasyonu İskenderi'ye de yapacağız ve tamamen kütüphanecilik ve arşivleme teknolojileri üzerine olacak. Ayrıca Türk Cumhuriyetleriyle Almatı 'da yapacağımız ve 'Heritage Turkuaz'u 2020 sonunda uygulamaya koyacağız."Osman Murat Akan , gelecek yıl Heritage İstanbul'la eş zamanlı olarak doğal miras alanları üzerine de bir fuar düzenleyeceklerini dile getirerek, "Türkiye'de bu konunun biraz eksikliğini sezinliyoruz. Tabii ki bu ekoloji ve bir çevre fuarı olmayacak. Doğal miras alanlarına yönelik, milli parkların oluşturulmasından, doğal alanlardaki kuralların konulmasına kadar, Orman ve Çevre Bakanlığının da içinde olacağı bir fuar olacak ve oluşumlarına başladık." ifadelerini kullandı."Fuarda 15 ülkeden yaklaşık 120 firma yer alacak"TG Expo Genel Müdür Yardımcısı Nergis Büyükkınacı da İstanbul'un her türlü alanda bir marka şehir olduğunun altını çizerek, "TG Expo fuarcılık olarak sanat, kültür ve kültürel miras alanında İstanbul'u ve ülkemizi dünyanın cazibe merkezlerinden birisi haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda kültür ve sanat alanındaki yatırımlarımızı artırmak için bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Heritage İstanbul'un yanı sıra sanatın yeni buluşma noktası olan İstanbul Art Show'u da portföyümüze ekledik. Kültür ve sanata yaptığımız katma değer çalışmalarımızı önümüzdeki yıllarda da arttırmayı planlıyoruz." diye konuştu.Büyükkınacı, İtalya 'nın Heritage İstanbul'da bu yıl ilk kez partner ülke olarak yer alacağını aktararak, şunları kaydetti:"Fuarda toplam 15 ülkeden yaklaşık 120 firma yer alacak. Geçen yıl 7 bin 800 ziyaretçimiz vardı. Bu yıl ise hedefimiz 10 bini geçmek. Konferans programında Göbeklitepe ile de ilgili özel bir oturumumuz olacak. Kazı başkanımız Dr. Lee Clare İstanbul'a gelecek. Ayrıca birbirinden değerli duayen olmuş konuşmacılarımız yer alacak aramızda. Fuarın bu yıl da başarılı olmasını temenni ediyorum."Fuarın ana sponsoru Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG) İcra Kurulu Başkanı İbrahim Halil Korkmaz da kültür olmadan turizm olamayacağını söyleyerek, toplantıda müze mağazacılığı üzerine bir konuşma yaptı.Toplantıya ayrıca Arkeoloji ve Sanat Yayınları Kurucusu ve Kültür Tarihçisi Nezih Başgelen ile fuara medya olarak destek verecek olan Doğuş Grubu 'nun sanat danışmanı Çağla Saraç katıldı. Saraç, konuşmasında 20 yıl süreyle ana sponsorluğunu üstlendikleri Göbeklitepe'de yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.Göbeklitepe fuar kapsamında ele alınacakFuar kapsamında düzenlenecek konferansta, dünyaca ünlü arkeolog, restoratör, konservatör, mimar ve müzeciler, kültür endüstrisine katkılarını katılımcılarla paylaşacak. Kırgızistan Kazakistan ve Özbekistan 'dan gelecek kültür elçileri ve yetkilileriyle de Türk dünyası kültürel mirası tartışılacak.İnsanlık tarihini değiştiren, bu zamana kadar bilinen en eski yapıt ve tapınaktan 7 bin 500 yıl daha eski olan Göbeklitepe de Heritage İstanbul bünyesinde gerçekleştirilecek panelle ele alınacak."Heritage İstanbul 2019"un ana konuşmacıları arasında tarihçi-yazar İlber Ortaylı , ICOM Mısır Başkan Yardımcısı Mohamed ABD El-Maguid, Tamschick Media+Space GmbH Üst Yöneticisi ( CEO ) Marc Tamschick, Tate Museum Dijital İçerikler Direktörü Hilary Knight , Haus der Kunst Müzesi Sanatçılar Kurumu Başkanı Berkan Karpat, Expona, Museum Exhibition Network Kurucu Üst Yöneticisi Dr. Alex Susanna ve ebru sanatçısı Garip Ay gibi isimler yer alıyor.