4. Heritage İstanbul" Başladı

Restorasyon, arkeoloji ve müzecilik teknolojilerini aynı çatı altında buluşturan "Heritage İstanbul
", Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center'da başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle TG EXPO tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen fuarın açılışında konuşan Heritage İstanbul Proje Yöneticisi Osman Murat
Akan, fuarın her yıl gittikçe geliştiğini ve bu yıl fuara 120 firmanın katıldığını söyledi.
Akan, gelecek yıl Heritage İstanbul'la eş zamanlı olarak doğal miras alanları üzerine de bir fuar düzenleyeceklerini belirterek, "Kültürel mirasa ilişkin artık yeni alanlara ve farklı ülkelere doğru kaymamız gerekiyor. Bu nedenle ilkini Abu Dabi
'de bu yıl 30 Eylül
ve 2 Ekim tarihleri arasında yapacağımız, müzecilik ve sergileme teknolojileri üzerine 'Heritage Middle East' fuarını oluşturduk. Çalışmalarımız iyi gidiyor." dedi.
Fuara katkıda bulunan tüm sektör temsilcilerine teşekkür eden Akan, ayrıca 2020'de açılmasını planladıkları kütüphanecilik ve arşivleme teknolojileri üzerine "Heritage Alexandria" ile Türk Cumhuriyetleriyle Almatı
'da yapılması planlanan "Heritage Turkuaz" hakkında bilgi verdi.
" Türkiye
'nin 10 ilinde bölge laboratuvarları oluşturduk"
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel de kazılar ya da farklı sebepler vesilesiyle ortaya çıkarılan eserlerin, Bakanlığın bilgisi ve izni olmadan yurt dışına çıkarıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Bakanlığımızın, bu kültür varlıklarımızı, eserlerimizi ait olduğu Anadolu topraklarına dönmesiyle ilgili yoğun bir çaba sarf ettiğini ve bundan sonraki süreçte de özellikle yurt dışına kaçırılması hususunda her türlü tedbirin alınması noktasında gayret ettiğini ve bu hususta geçmişte var olan birtakım eksikliklerimizi düzeltme konusunda çaba içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum."
Altunel, daha önce yapılan arkeoloji çalışmalarının eser ortaya çıkarma üzerine bir konsepte sahip olduğunu söyleyerek, "Bugün yıllardır ortaya çıkarılan birtakım eserlerin yavaş yavaş zarar görmeye başladığını müşahede ettik. Hocalarla yaptığımız görüşmelerde de bunları paylaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte restorasyon ve konservasyon süreçlerinde yürütme konusunda çabalar ortaya koyduğumuzu ifade edeyim. Ayrıca taşınma durumundaki bir kültür varlığı durumunda olan müzelerdeki birçok eserimizin restorasyonlarını yapabilmek adına, Türkiye'nin 10 ilinde bölge laboratuvarları oluşturduk. " diye konuştu. İtalya
Büyükelçisi Massimo Gaiani de fuarın uluslararası arenada önemli bir konumda olduğuna dikkati çekerek, "Kültürel mirasımızı korumak ve restore etmek Türkiye ve İtalya'nın ortak hedefidir. İki ülkenin de paha biçilemez arkeolojik ve sanatsal bir dokusu var. Bu büyük bir avantaj sebebi." dedi.
Gaiani, Türkiye ile İtalya'nın kültürel miras konusunda geçmişteki iş birliğine de değinerek, "Birlikte çalışmak iki ülkeye de fayda sağlayacak sonuçlara ulaşmanın en iyi yoludur." ifadesini kullandı.
"İstanbul'daki 35 bin kültür varlığını kitaplaştırdık" İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı
da kültürel mirası korurken öğrenme ve öğretme kavramının da ortaya çıkması gerektiğini dile getirdi.
İstanbul'da tescilli olarak 35 bin kültür varlığının bulunduğunu aktaran Baraçlı, şunları söyledi:
"İBB olarak 'İstanbul Kültür Varlıkları Envanteri' projesini yaptık. Bu kapsamda 35 bin kültür varlığını hem korumak hem de araştırmacıların kullanımına sunmak adına kitaplaştırdık. İstanbul bu rakamıyla Türkiye'nin en öndeki tarihi eser yoğunluyla yüzde 32'sini barındırmakta. Onun için bizler de bir Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı kurarak, bu daire başkanlığımızla beraber İstanbul'daki kültürel mirası sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak adına birçok çalışma içerisinde bulunuyoruz."
Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ise kültürel mirasın korunması noktasında geçmişten bugüne vakıfların önemli bir rol oynadığına vurgu yaparak, kurum olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.
Açılışta ayrıca "Heritage İstanbul"un danışmanlarından İstanbul Üniversitesi
Müzecilik Bölümü Başkanı Fethiye
Erbay, Arkeoloji
ve Sanat Yayınları Kurucusu ve Kültür Tarihçisi Nezih Başgelen, TG Expo Genel Müdür Yardımcısı Nergis Büyükkınacı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Rektörü Handan İnci
Elçi ve Yardımcısı Demet Binan, arkeolog Mehmet Özdoğan
ve Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı Halil Korkmaz
bir konuşma yaptı.
Toplam 15 ülkeden yaklaşık 120 firmanın katıldığı fuar, 13 Nisan'da sona erecek.