Olay, 27 Haziran Pazartesi günü Büyükçekmece Fatih Mahallesi Erdinç Üstün Sokak'ta saat 03.30 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki motosikleti gözüne kestiren 4 şüpheli gece saatlerini bekledi. Herkesin uyuduğundan emin olan şüphelilerden 1 gözcülük yaparken, 3 şüpheli motosikleti çaldı. Daha sonra şüphelilerden 1 çaldıkları motosikletin üzerine binerek direksiyonu kontrol ederken, diğer şüpheli motosikleti itti. Ara sokaklardan kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler kayıplara karıştı.

Kaynak: İHA

Fatih Mahallesi, Büyükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 4 hırsız park halindeki motosikleti böyle çaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.