4 hırsızlık olayının şüphelileri polisten kaçamadı - Son Dakika
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4 hırsızlık olayının şüphelileri polisten kaçamadı

25.05.2022 09:39
4 hırsızlık olayının şüphelileri polisten kaçamadı

Kayseri'de 4 hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de 4 hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalarda, kentte 4 hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 'hırsızlık' suçundan aranan 1 kişi de yine ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş ekiplerinin yaptığı yoğun çalışmalarda suça ve suçluya geçit verilmiyor. - KAYSERİ

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3 hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı 3 hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 hırsızlık olayının şüphelileri polisten kaçamadı - Son Dakika


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