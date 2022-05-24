4 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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4 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

24.05.2022 00:04
4 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda 4 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, yapılan aramalarda bulunan 1 adet bisiklet de sahibine teslim edildi. - KAYSERİ

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Nevşehir'de aranması bulunan 10 şahıs tutuklandı Nevşehir'de aranması bulunan 10 şahıs tutuklandı 3 hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı 3 hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı - Son Dakika


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