4 hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi şok uygulama ile yakalandı - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nin yaptığı şok uygulamada, 4 hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı şok uygulamada 10 bin TL değerinde 2 adet akü ve 30 metre uzunluğunda enerji kablosu ve 20 bin TL değerindeki motosikleti ve pos cihazı ile bin 500 TL parayı güveni kötüye kullanma yoluyla çalan K.D. (31) ile bir otomobilden 8 bin TL değerindeki cep telefonunu çalan E.U. (16) yakalandı.

Hırsızlık olaylarına karışan 2 şahıs gerekli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ