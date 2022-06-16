4 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

16.06.2022 09:49
4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 4 hırsızlık olayının şüphelisi olarak 4 şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 4 hırsızlık olayının şüphelisi olarak 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 4 farklı hırsızlık olayının şüphelileri olarak belirlenen 4 şüpheli, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca çalınan 2 bisiklet de bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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