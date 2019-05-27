Son Dakika Haberleri: 4 il'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

4 il'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

3 saat önce

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik timlerince Karabük merkezli 4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 kişiyi gözaltına alındı.

4 il'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı, System.String[]
Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik timlerince Karabük merkezli 4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 kişiyi gözaltına alındı. Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Karabük merkezli, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Karabük ve Safranbolu'da gözaltına alınan şahsıların ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını genişleten Narkotik timleri İzmir, Kocaeli ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında 1'i kadın toplam 11 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ş.E., E.T., G.C., S.A., M.S.D., D.A., Ü.C.D., Y.D., İ.S., E.K. ve M.A.E., isimli şahıslarla birlikte 169,28 gram gelen skunk, 26,80 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu öğütücü rendr aparatı ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen 11 şahıs daha sonra Karabük Adliyesine sevk edildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:35 Kaynak: İHA
Narkotik, Karabük, Güncel
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