Son Dakika Haberleri: 4 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

4 il için fırtına ve sağanak uyarısı

1 saat önce

ANTALYA, Isparta ve Burdur'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına, Muğla'da ise çok kuvvetli sağanak beklendiği belirtilerek, halktan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

4 il için fırtına ve sağanak uyarısı, System.String[]

ANTALYA, Isparta ve Burdur'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına, Muğla'da ise çok kuvvetli sağanak beklendiği belirtilerek, halktan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 3 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına, Muğla'da ise çok kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi. Açıklamada, Antalya'nın Kaş, Finike, Kumluca, Elmalı, Korkuteli, Döşemealtı, Kepez, Aksu, Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ilçeleri ile Burdur ve Isparta'da rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-65 yer yer 80 km/saat) şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

MUĞLA'DA ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK

Muğla çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 Kg/m2) olmasının tahmin edildiği belirtildi. Olası ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Isparta, Antalya, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızı için veresiye yol yaptıran babanın borçlarını Valilik kapattı
Son dakika: Bakan Albayrak: İVME finansman paketine talep arttı Sırrı Süreyya Önder'in avukatı tahliye kararının yazıldığını duyurdu Aranan zanlı, yakalanmamak için kadın kıyafetiyle evine girip çıkıyormuş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 14:30:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 il için fırtına ve sağanak uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]