4 ilçe Yusuf için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 ilçe Yusuf için seferber oldu - Son Dakika

4 ilçe Yusuf için seferber oldu

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve doğuştan serebral palsi (beyin felci) hastası olan küçük Yusuf için Bursa'da yardım gecesi tertip edilecek.

4 ilçe Yusuf için seferber oldu, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve doğuştan serebral palsi (beyin felci) hastası olan küçük Yusuf için Bursa'da yardım gecesi tertip edilecek.


Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık ve Osmangazi'ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin (DAĞDER), doğuştan serebral palsi hastası olan küçük Yusuf için Bursa'da yardım gecesi düzenliyor. Bedia Akartürk'ün sahne alacağı gecenin geliri Yusuf'un tedavisi için kullanılacak.


Minik Yusuf'un kök hücre tedavisi olabilmesi için 350 bin liraya ihtiyaç duyulurken, ailesi Yusuf'u tedavi ettirebilmek daha önceden valilik onaylı yardım kampanyası başlatmış, ama paranın tamamı toplanamamıştı. 7 yaşındaki Yusuf'un annesi Havva Latifoğlu hayırseverlere seslenerek kendilerine destek olma çağrısında bulundu. Havva Latifoğlu, oğlunun yaşıtları gibi koşup oynadığını görmek istediğini söyleyerek, "Oğlum Yusuf yürüyemiyor, konuşamıyor, sadece anne diyebiliyor.


Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan testler neticesinde kök hücreye uygun bulundu. Bunun için valilik onaylı yardım kampanyası başlattık. Kampanyamıza Haluk Levent ve hayırseverler de destek verdi, ama hala tedavi için istenen rakama ulaşamadık. Toplam tedavi için 350 bin TL'ye ihtiyacımız vardı, şu an toplanan rakam 240 bin TL civarında. Ben bir anne olarak Yusuf'un diğer çocuklar gibi yürümesini, konuşmasını istiyorum. DAĞDER'in düzenleyeceği yardım gecesinde kalan miktarın tamamlanacağını ümit ediyorum. Bütün hayırseverlerden destek bekliyoruz. İnşallah oğlum kısa sürede sağlığına kavuşur" dedi.


DAĞDER'in Yusuf için düzenleyeceği yardım gecesi 20 aralık 2019 Cuma akşamı saat 18: 30'da Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek. - BURSA

Bedia Akartürk, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

O anlar kamerada! Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın, metrelerce öteye fırladı
Doğa Koleji'nde sular durulmuyor! Bursalı veliler de eyleme katıldı Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı

Son Dakika Haberleri
18:30 Karabük yemek yaparken, engel tanımadılar - Son Dakika
18:30 Silivrili sanayiciler "Yerli Malı Haftası" etkinliğinde ürünlerini sergiledi - Son Dakika
18:30 Zambiya hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait bir kampüsteki üç okulu kamulaştırdı. - Son Dakika
18:30 Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması - Son Dakika
18:30 Aydın'da 46 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 18:33:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 4 ilçe Yusuf için seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]