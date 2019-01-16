4 İlçede Okullara Kar Tatili
10 dakika önce
Sakarya'da 4 ilçede yoğun yağan kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Sakarya
'da 4 ilçede yoğun yağan kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Sakarya'da bir süre önce yağan kar şehirde yine yağmaya başladı. Yağan
kar yüksek kesimlerde de etkili olmaya başladı. Kar
nedeniyle Hendek
, Akyazı
, Taraklı
ve Karapürçek
ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğününün kararı ile eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:05 Kaynak: İHA
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