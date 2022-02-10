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Son dakika haberi... 4 ilçede tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi... 4 ilçede tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

10.02.2022 11:31
Son dakika haberi... 4 ilçede tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre İSTANBUL'da 28 Ocak ve 7 Şubat tarihleri arasında 4 ayrı ilçede tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'da 28 Ocak ve 7 Şubat tarihleri arasında 4 ayrı ilçede tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda tarihi eser, obje ve sikke ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergiledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, tarihi eser toplayan ve satan kişilere operasyon düzenlendi. 28 Ocak ve 07 Şubat tarihleri arasından Büyükçekmece, Silivri, Bağcılar ve Kadıköy'de tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda 109'u altın olmak üzere Helenistik Geç Roma ve Roma erken dönemlerine ait, Bizans-Osmanlı dönemine ait geniş zaman aralıklarına sahip olabileceği düşünülen toplamda bin 227 sikke, 3 bin 232 adet geniş zaman aralıklarına sahip olabileceği düşünülen kağıt para olmak üzere toplam 4 bin 470 parça eser ele geçirildi.

Ele geçirilen sikkelerin bazılarının Bizans Dönemine ait olduğu, ön ve arka yüzlerinde; İmparator ve portreleri yer aldığı, ikona ve İsa betimleri yer aldığı belirtildi. Ayrıca bazılarında Latince ve Yunanca yazılar bulunan dönemin imparator ve imparatoriçelerinin portelerinin betimlendiği büyük ve küçük formlarda, bronz, bakır, gümüş malzeme niteliğinde olduğu ifade ediliyor.

Gözaltına altına alınan 5 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.


Son dakika haberi... 4 ilçede tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
Son dakika haberi... 4 ilçede tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
Son dakika haberi... 4 ilçede tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
Son dakika haberi... 4 ilçede tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
Son dakika haberi... 4 ilçede tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
Son dakika haberi... 4 ilçede tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
Son dakika haberi... 4 ilçede tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
Son dakika haberi... 4 ilçede tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Roma, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 4 ilçede tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... 4 ilçede tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika
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