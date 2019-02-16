Son Dakika Haberleri: 4 İlçeye 50 Bin Ton Asfalt Serimi Yapılacak

4 İlçeye 50 Bin Ton Asfalt Serimi Yapılacak

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit, Kandıra, Derince ve Körfez ilçelerinde asfalt yama ve serim yapılması için ihale yapıldı.

4 İlçeye 50 Bin Ton Asfalt Serimi Yapılacak, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü tarafından İzmit, Kandıra, Derince ve Körfez ilçelerinde ihtiyaç duyulan noktalara asfalt yama ve serim yapılması için ihale yapıldı.

İzmit, Kandıra, Derince ve Körfez ilçelerinde 50 bin ton asfalt serimi, 20 bin ton yama ve 20 bin ton temel malzeme serimi yapılmasını kapsayan iş kapsamında yapılan ihaleye 6 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklifi 13 milyon 865 bin TL ile Karacayol İnş. verirken en yüksek teklifi 21 milyon 350 bin TL teklifle Burka Yapı Enerji firması verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:49 Kaynak: Bültenler

Körfez, Derince, Kandıra, İzmit, Güncel
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