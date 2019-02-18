Son Dakika Haberleri: 4 İlçeye Hizmet Götürecek Milyonluk Asfalt İhalesi Gerçekleşti

4 İlçeye Hizmet Götürecek Milyonluk Asfalt İhalesi Gerçekleşti

1 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel yapılacak asfalt çalışmaları için düzenlenen milyonluk ihalede teklifler verildi.

4 İlçeye Hizmet Götürecek Milyonluk Asfalt İhalesi Gerçekleşti, System.String[]
Kocaeli'nin Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel yapılacak asfalt çalışmaları için düzenlenen milyonluk ihalede teklifler verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü tarafından Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde asfalt yama ve serim yapılması için ihale yapıldı. Muhammen bedeli 13 milyon 444 bin 922 TL olan ihaleye 7 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklifi 9 milyon 992 bin TL ile verilirken, en yüksek teklifi ise 12 milyon 752 bin TL oldu. İhalenin tamamlanması sonrasında 4 ilçeye 35 bin 500 ton asfalt serimi, 15 bin ton asfalt yama ve 12 bin 500 ton temel malzeme serimi yapılması hedefleniyor. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:24 Kaynak: İHA

Gölcük, Başiskele, Kartepe, Kocaeli, Ekonomi
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