4 ilde '15 Şubat' operasyonu: 47 gözaltı - Son Dakika

TERÖR örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da Türkiye getirilişinin yıl dönümünde provokasyon amaçlı eylemleri önlemek amacıyla düzenlenen operasyonlarda 47 kişi özaltına alındı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünde yapılacak olan eylemleri önlemek amacıyla terörle mücadele ekipleri, 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Diyarbakır'da 20, Mardin'de 10, Tunceli'de 8, Şırnak'ta 9 şüpheli gözaltına alındı. 47 şüphelinin sorguları sürerken, operasyonların devam ettiği bildirildi.

ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Şırnak'ta düzenlenen operasyonla ilgili Şırnak Valiliği 'nden yapılan yazılı açıklamada, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilerek, şöyle denildi: