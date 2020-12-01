Doğu Anadolu'daki 4 ilde sulama sezonu tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de bu yıl 532 bin 512 dekar alanda sulu tarım yapıldığını ve Türkiye ekonomisinde 790 milyon 301 bin lira zirai gelir artışı sağlandığını bildirdi.

Yıldız, yazılı açıklamasında, modern sulama ile tarımda verim artışı ve üretim deseni çeşitlenmesi sağlandığını ifade etti.

Bu sayede çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış olduğunu vurgulayan Yıldız, bunun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğini bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini kaydetti.

Yıldız, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde daha sulama sezonunun tamamlandığı bilgisini vererek, "DSİ 9. Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de bu yıl 532 bin 512 dekar alanda sulu tarım yapıldı. Bölgede yapılan sulu tarımla birlikte ülkemiz ekonomisinde 790 milyon 301 bin lira zirai gelir artışı sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, bu kapsamda sulu tarım uygulamalarının Elazığ'da ülke ekonomisine 31 milyon 785 bin lira, Malatya'da 720 milyon 141 bin lira, Tunceli'de 14 milyon lira, Bingöl'de 24 milyon 375 bin lira katkı verdiğini aktardı.

"Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz"

Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğünü vurgulayan Yıldız, "İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları, iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleriyle tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Elazığ'da 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız."