4 ilde aranan hükümlü Trabzon'da yakalandı
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Trabzon'da, 5 farklı suçtan 4 ilde aranan hükümlü gözaltına alındı.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:38 Kaynak: AA
'da, 5 farklı suçtan 4 ilde aranan hükümlü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Trabzon, Bursa
, İstanbul
ve Antalya
'nın Alanya
ilçesinde adli makamlarca, hırsızlık ve güveni kötüye kullanma gibi 5 ayrı suçtan arandığı ve hakkında anlaşılan çeşitli suçlardan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ve 3 bin lira adli para cezası bulunan Y.H. yakalandı.
Bu kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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