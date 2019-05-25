Son Dakika Haberleri: 4 ilde aranan hükümlü Trabzon'da yakalandı

4 ilde aranan hükümlü Trabzon'da yakalandı

12 saat önce

Trabzon'da, 5 farklı suçtan 4 ilde aranan hükümlü gözaltına alındı.

4 ilde aranan hükümlü Trabzon'da yakalandı, System.String[]
Trabzon'da, 5 farklı suçtan 4 ilde aranan hükümlü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Trabzon, Bursa, İstanbul ve Antalya'nın Alanya ilçesinde adli makamlarca, hırsızlık ve güveni kötüye kullanma gibi 5 ayrı suçtan arandığı ve hakkında anlaşılan çeşitli suçlardan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ve 3 bin lira adli para cezası bulunan Y.H. yakalandı.
Bu kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:38 Kaynak: AA
İstanbul, Bursa, Antalya, Trabzon, Güncel
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