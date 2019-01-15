Son Dakika Haberleri: 4 İlde Atm Dolandırıcılığı

4 İlde Atm Dolandırıcılığı

1 saat önce

Bartın'da bir bankanın ATM'sinde kart kopyalama düzeneği bulundu.

4 İlde Atm Dolandırıcılığı, System.String[]
Bartın'da bir bankanın ATM'sinde kart kopyalama düzeneği bulundu. Düzenekle bazı vatandaşların kart bilgilerinin kopyalandığı ve hesaplarının boşaltıldığı öğrenildi.

Bartın'ın bankanın Bülent Ecevit Bulvarı mevki'indeki bankamatiğine kart kopyalama düzeneği koyan dolandırıcılar, bankamatiği kullanan vatandaşların hesaplarını boşalttı. Olay bazı müşterilerin bankaya ve polise şikayeti ile ortaya çıktı. Banka hesaplarından habersiz para çekildiğini gören vatandaşlar durumu banka şubesine ve emniyete haber verdi. Şikayetin ardından yapılan incelemede makinedeki düzeneğe el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Karabük, Zonguldak ve Kastamonu'da aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:59 Kaynak: İHA

Bartın, 3. Sayfa
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