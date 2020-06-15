Vakaların arttığı 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı - Son Dakika

Vakaların arttığı 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrası vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Bu kapsamda, vakalarda artışın görüldüğü Adıyaman, Kayseri, Bitlis ve Kütahya'da birçok bina, köy ve mahalle karantina altına alındı.

Türkiye, koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasıyla birlikte 1 Haziran'da yeni normalleşme sürecine girdi. Bu süreçte birçok kısıtlama kararı kaldırılırken, son 4 günde vaka sayılarındaki artış ise dikkat çekti. Yeni koronavirüs vakalarının görüldüğü Adıyaman, Kayseri, Bitlis ve Kütahya'da, birçok bina, mahalle ve köy karantinaya alındı.

4 ilde karantinaya alınan yerleşim yerleri ise şu şekilde:

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı ilçeye bağlı Narsırtı Köyü'nün koronavirüs nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.

Kahta Kaymakamlığı internet sitesinden yapılan duyuruda, Narsırtı Köyünde 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren ilçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 günlük karantina sürecinin başladığını açıkladı.

Kahta Kaymakamlığınca yapılan duyuruda, "Koronavirüs (Kovid-19) vakaları konusunda alınan tedbirler kapsamında son dönemde ilçemizde vakaların görüldüğü Narsırtı Köyünde 15 Haziran 2020 tarihi saat 17:00 itibariyle 14 gün süre ile karantina tedbirlerinin uygulanmasına 2020/41 sayılı ilçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

KAYSERİ

Kayseri'de Kovid-19 tespit edilen 6 bina karantinaya alındı. Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan ve 150 kişinin yaşadığı 5 apartman, Kovid-19 tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Ayrıca filyasyon ekiplerinin çalışması sonrasında Melikgazi ilçesinde bulunan Mimsin Mahallesi'nde de bir bina karantina altına alındı. Ekipler tarafından binalara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

BİTLİS

Bitlis'in Hizan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 köy ve 7 mahallede 20 daire karantinaya alındı.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bazı kararlar alındığı belirtilerek, "İlçeye bağlı Çatakdeğirmen köyünde bir daire, Gayda köyü Ağaçlı mezrasında bir daire, Gayda köyü Durak mezrasında bir daire ile Taşlıpınar Mahallesi'nde beş daire, Bahçelievler Mahallesi'nde dört daire, Kültür Mahallesi'nde üç daire, Yenikent Mahallesi'nde iki daire, Esentepe Mahallesi'nde bir daire, Yeşilova Mahallesi'nde bir daire, Aşağı Karasu Mahallesi'nde bir daire geçici süreyle karantinaya alındı. Bu adreslerde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personeli ile sağlıkçılar ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacaktır. Alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak" denildi.

4 ilde birçok yerleşim yeri karantina altına alındı

KÜTAHYA

Kütahya'nın Simav ilçesinde koronavirüs (Kovid -19) pozitif vaka tespit edilmesi sebebiyle, Söğüt köyünde 1 hane, Merkez Yeşilova Mahallesi'nde 1 hane, Hisarardı Mahallesi'nde 1 hane ve Değirmenciler Mahallesi'nde de 1 hane olmak üzere toplam 4 hanede karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, ev karantinasına ve diğer emirlere uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanununun 66. maddesi ile Kabahatler Kanununun 32'inci maddesine göre idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanacağı belirtildi. AA/İHA

4 ilde birçok yerleşim yeri karantina altına alındı
Vakaların arttığı 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı
Koronavirüs, Kayseri, Kütahya, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 10:20 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vakaların arttığı 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı - Son Dakika

Son Dakika

Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp "Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak         
22:37
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor         
22:15
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp         
22:12
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı         
22:02
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu         
21:50
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı         
21:49
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz         
21:39
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti         
21:29
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti         
21:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi         
20:46
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık         
20:42
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı         
20:39
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi         
20:23
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor         
20:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde         
20:18
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor         
19:46
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu         
19:45
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak         
19:37
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti         
19:34
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun         
19:24
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı         
19:18
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir         
19:03
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak         
18:56
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti         
18:51
Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu         
18:47
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu         
18:45
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı         
18:43
Yengesini defalarca bıçaklayıp öldüren zanlı, jandarmaya teslim oldu Yengesini defalarca bıçaklayıp öldüren zanlı, jandarmaya teslim oldu         
18:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 22:47:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vakaların arttığı 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]