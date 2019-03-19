4 İlde Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan 5 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'in yanı sıra 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'in yanı sıra 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.



Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Eskişehir'in yanı sıra 4 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli işlem yapılan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

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