Son Dakika Haberleri: 4 ilde enerji nakil kablolarını çalan hırsızlar tutuklandı
Son Dakika Güncel 4 ilde enerji nakil kablolarını çalan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika

4 ilde enerji nakil kablolarını çalan hırsızlar tutuklandı

6 saat önce

ERZURUM'un yanı sıra 3 ilde daha trafo ve enerji nakil kablolarını çalan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

4 ilde enerji nakil kablolarını çalan hırsızlar tutuklandı, System.String[]

ERZURUM'un yanı sıra 3 ilde daha trafo ve enerji nakil kablolarını çalan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzurum, Bayburt, Rize ve Artvin'de yaşanan kablo hırsızlıklarını aydınlatmak için operasyon başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda trafo ve enerji nakil kablo hırsızlığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak Erzurum E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Şüphelilerin ifadeleri ve yapılan incelemeler doğrultusunda 9 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.


Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:35 Kaynak: DHA
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