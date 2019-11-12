4 ilde enerji nakil kablolarını çalan hırsızlar tutuklandı

ERZURUM'un yanı sıra 3 ilde daha trafo ve enerji nakil kablolarını çalan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzurum, Bayburt, Rize ve Artvin'de yaşanan kablo hırsızlıklarını aydınlatmak için operasyon başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda trafo ve enerji nakil kablo hırsızlığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak Erzurum E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Şüphelilerin ifadeleri ve yapılan incelemeler doğrultusunda 9 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.