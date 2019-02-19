Son Dakika Haberleri: 4 İlde Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

4 İlde Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

55 dakika önce

MALATYA merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

4 İlde Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
MALATYA merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince Malatya, Ankara, Antalya ve Balıkesir'de operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda, çoğu askerlikten ihraç edilen 10 kişi gözaltına alındı. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:50 Kaynak: DHA

TSK, Malatya, Güncel
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