4 İlde Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı
55 dakika önce
MALATYA merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.
MALATYA merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK
'daki mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi
(TEM
) ekiplerince Malatya, Ankara
, Antalya
ve Balıkesir
'de operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda, çoğu askerlikten ihraç edilen 10 kişi gözaltına alındı. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:50 Kaynak: DHA
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