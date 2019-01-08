4 İlde Fetö Operasyonu: 20 Gözaltı
1 saat önce
Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mahrem yapılanması soruşturması kapsamında örgütünün okullarında öğretmenlik ve idarecilik yapan 33 kişiyi tespit etti.
Çağatay KENARLI/ İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mahrem yapılanması soruşturması kapsamında örgütünün okullarında öğretmenlik ve idarecilik yapan 33 kişiyi tespit etti. 4 farklı ilde yaşadığı belirlenen 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'inin yurtdışında olduğu tespit edilirken 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:56 Kaynak: DHA
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