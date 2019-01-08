Son Dakika Haberleri: 4 İlde Fetö Operasyonu: 20 Gözaltı

4 İlde Fetö Operasyonu: 20 Gözaltı

58 dakika önce

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mahrem yapılanması soruşturması kapsamında örgütünün okullarında öğretmenlik ve idarecilik yapan 33 kişiyi tespit etti.

4 İlde Fetö Operasyonu: 20 Gözaltı, System.String[]
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mahrem yapılanması soruşturması kapsamında örgütünün okullarında öğretmenlik ve idarecilik yapan 33 kişiyi tespit etti. 4 farklı ilde yaşadığı belirlenen 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'inin yurtdışında olduğu tespit edilirken 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:57 Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Güncel
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