4 İlde Fetö Operasyonu: 20 Gözaltı
58 dakika önce
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mahrem yapılanması soruşturması kapsamında örgütünün okullarında öğretmenlik ve idarecilik yapan 33 kişiyi tespit etti.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mahrem yapılanması soruşturması kapsamında örgütünün okullarında öğretmenlik ve idarecilik yapan 33 kişiyi tespit etti. 4 farklı ilde yaşadığı belirlenen 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'inin yurtdışında olduğu tespit edilirken 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:57 Kaynak: DHA
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