4 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı - Son Dakika
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4 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı

14.06.2022 10:19
4 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı

MERSİN merkezli 4 ilde, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında, 42 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN merkezli 4 ilde, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında, 42 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Elde edilen bilgilerle örgüt üyesi oldukları tespit edilen, izini kaybettirmek amacıyla kurum değiştiren, güncel yapılanmada terör faaliyetleri devam eden, bir kısmı halen aktif durumdaki şüphelilere operasyon düzenlendi. Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde; örgütle iltisaklı yapılarda fiilen görev almış, örgütün finansal kurumlarına destek amacıyla para yatıran veya bir miktarını artıran, örgüt içinde 'ev abisi', 'ev ablası' kodları ile hücre tipi yapılanmasında yöneticilik yapan, cezaevlerinde yatan örgüt üyelerine veya ailelerine finansal yardımlarda bulunarak örgütü daha güçlü gösterip çözülmesini önlemeye çalıştıkları tespit edilenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Mersin merkezli Hakkari, Şanlıurfa ve Kocaeli'de 44 kişiye yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel hareket polislerinin de aralarında bulunduğu ekipler, 42 kişiyi gözaltına aldı. 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, adreslerde örgütsel dokümanlar, FETÖ/PDY'ye ait kitap, dijital materyaller ele geçirildi.


4 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı
4 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı
4 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı
YORUMLAR
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Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama Kars'ta silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı Kars'ta silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı - Son Dakika
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