4 İLDE FETÖ OPERASYONU 47 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
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İSTANBUL merkezli 4 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:42 Kaynak: DHA
İSTANBUL merkezli 4 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün mali yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul
, Ankara
, İzmir
ve Bilecik
'te 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 29 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve henüz yakalanamayan 18 kişinin gözaltına alınması için polis ekiplerinin çeşitli adreslerde çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Vatan Caddesi
'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
(Tür: İstanbul)
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