Son Dakika Haberleri: 4 İlde Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı

4 İlde Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı

29 dakika önce

ELAZIĞ merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

4 İlde Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
ELAZIĞ merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen kişilere yönelik  Elazığ merkezli  Bursa, Malatya ve Ankara'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda, adreslerinde arama da yapılan 5 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:50 Kaynak: DHA

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