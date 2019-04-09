4 İlde Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı
29 dakika önce
ELAZIĞ merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
ELAZIĞ merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen kişilere yönelik Elazığ
merkezli Bursa
, Malatya
ve Ankara
'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda, adreslerinde arama da yapılan 5 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:50 Kaynak: DHA
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