4 ilde FETÖ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

4 ilde FETÖ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

09.09.2022 08:53
4 ilde FETÖ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme yöntemlerinden ankesörlü telefon soruşturmasında aranan 11 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme yöntemlerinden ankesörlü telefon soruşturmasında aranan 11 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında mahrem imam, askeri öğrenci, ev ağabeyi olarak faaliyet yürüttüklerine dair itirafçı beyanları bulunan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlarla arandıkları belirlendi.

Aralarında 1 özel sektörde öğretmen, 6 kapatılan askeri okul öğrencisi, 1 emekli Astsubay, 1 aktif görevde uzman erbaş, 1 öğretim görevlisi ve 1 Adli Tıp Kurumu'nda uzman doktor olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanmaları için operasyon düzenlendi. 9 şüpheli yakalanırken, diğerlerinin yakalama işlemleri devam ediyor.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 ilde FETÖ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu
00:42 Ermenistan'dan Yunanistan'ın aksine Türkiye hamlesi: İlişkileri düzeltmek istiyoruz
00:24 Galatasaray'dan transferde 5 yıldızlı gövde gösterisi! Mauro Icardi'nin maliyeti şaşırttı
00:15 Ali Şaşal Vural uzatmada penaltıyı çıkardı! Sivasspor'un Konferans Ligi serüveni 1 puanla başladı
23:56 Hakim tabancayla intihar etti! O sırada çocukları da evdeydi
23:59 Şile'de köpek saldırısına uğrayan ünlü manken Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı
23:58 Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası hayal kırıklığıyla başladı! Yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayan Ferencvaros'a yenildi
23:42 Kraliçe Elizabeth'in Atatürk'le ilgili unutulmaz sözleri: Bu kadar yakışıklı olduğunu ilk defa görüyorum
23:33 Dinamo Kiev'i yıkan Batshuayi'den galibiyet açıklaması: Bana çok fazla güven verdiler
23:11 DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakayı ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 08:58:59. #1.13#
SON DAKİKA: 4 ilde FETÖ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement