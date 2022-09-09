İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında mahrem imam, askeri öğrenci, ev ağabeyi olarak faaliyet yürüttüklerine dair itirafçı beyanları bulunan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlarla arandıkları belirlendi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 4 ilde FETÖ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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