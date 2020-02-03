4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

6 saat önce

ŞANLIRFA merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

ŞANLIRFA merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa, Antalya, Çankırı ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:56 Kaynak: DHA
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