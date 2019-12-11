4 ilde insan kaçakçılarına şafak operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 4 ilde insan kaçakçılarına şafak operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

4 ilde insan kaçakçılarına şafak operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 2'si Suriye uyruklu 9 kişilik insan kaçakçılığı şebekesinin çökertilmesi amacıyla İzmir, Antalya, Muğla ve Sakarya illerinde düzenlene eş zamanlı operasyonlarda aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.

4 ilde insan kaçakçılarına şafak operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 2'si Suriye uyruklu 9 kişilik insan kaçakçılığı şebekesinin çökertilmesi amacıyla İzmir, Antalya, Muğla ve Sakarya illerinde düzenlene eş zamanlı operasyonlarda aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.


Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, düzensiz göçmenleri yalan vaatler ile yurt dışına illegal yollardan kaçırmaya çalışan bir şebekenin tespit edilmesiyle birlikte şüpheliler takibe alındı. Yapılan takip sonucu 2'si Suriye uyruklu 9 şüphelinin ortaklaşa olarak göçmen kaçakçılığı suçunu gerçekleştirdikleri tespit edildi.


Takip ve delillerin toplanmasının ardından bu sabah saatlerinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Muğla, İzmir, Antalya ve Sakarya illerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı. Operasyonda aranan şüphelilerin 6'sı ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ikamet aramalarında göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan çok sayıda can yeleği ve şişme botun yanı sıra 1 adet kısa namlulu ruhsatsız tüfek ele geçirildi.


Yapılan aramalarda ele geçirilen 6 adet tekneye el konulurken, çeşitli uyruklardan 110 düzensiz göçmen kurtarıldı. Firari 3 şüphelinin yakalama çalışmalarına devam edilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi. - MUĞLA

Suriye, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Esad, Erdoğan ile görüşme ihtimali sorusuna yanıt verdi: Bundan gurur duymam
İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı İstanbul'da "gaybubet evi" operasyonu: 22 gözaltı

Son Dakika Haberleri
19:34 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusuyla ilgili Putin ile... - Son Dakika
19:28 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları... - Son Dakika
19:28 İzmir'de 48 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
19:27 Paris'te maç öncesi Galatasaray taraftarları ile polis arasında gerilim - Son Dakika
19:25 Soykırım destekçisi Handke, Kosova'da "istenmeyen adam" ilan edildi - Son Dakika
18:16 Başı ve kolları olmayan ceset kayıp balıkçıya ait çıktı - Son Dakika
18:00 Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçülere kontak kapattı - Son Dakika
17:59 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı - Son Dakika
17:40 Havuzda iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı - Son Dakika
17:08 Fransız polisinden göstericilere sert müdahale! Protestocu gözünden vuruldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:36:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 4 ilde insan kaçakçılarına şafak operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]