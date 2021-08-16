4 ilde yasadışı organ nakli operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

İstanbul merkezli 4 ilde "Organ ve Doku Ticareti" yapan şebekeye düzenlenen operasyonda aralarında doktorun da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Organ ve Doku Ticareti" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; 9 Ağustos'ta İstanbul merkezli 4 ilde belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi.