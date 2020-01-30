4 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı ön görülüyor.

Yağmur şeklinde görülecek yağışlar, bu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışına dönecek.

31 Ocak'ta ise yer yer karın 10-20 santimetre örtü bırakacağı, ayrıca kar yağışı ile birlikte rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, ulaşımda yaşancak aksamalara, tipi, kar sürülmesi ve savrulması ile buzlanma, don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.