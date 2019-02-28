Son Dakika Haberleri: 4 İlde PKK Operasyonu: 11 Gözaltı

4 İlde PKK Operasyonu: 11 Gözaltı

55 dakika önce

TERÖR örgütü PKK'ya yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

4 İlde PKK Operasyonu: 11 Gözaltı, System.String[]
TERÖR örgütü PKK'ya yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'lı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheliler hakkında polis ekipleri yaptığı teknik takipte suç unsuru içeren görüşmeler yaptığını tespit ettiği kişilerin adreslerini belirledi. TEM ekipleri şüphelilerin İstanbul'da Arnavutköy, Sultangazi ve Kartal ilçeleri ile Zonguldak, Muş ve Mardin'de yaşadıklarını belirleyerek gece saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 11 şüpheyi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütle ilgili kitaplar ve şüphelilere ait dijital veriler ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 kişinin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:33 Kaynak: DHA

PKK, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Tanzim Satış Noktalarında İlk Gün 23 Ton Bakliyat Satıldı İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonundan Yeni Detaylar

Sokak Ortasında Dehşete Düşüren Olay! Biri Tabancayla Vurdu, Diğeri Tekmeledi Kumar Baskınında 47 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 10:28:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 İlde PKK Operasyonu: 11 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]