4 İlde PKK Operasyonu: 11 Gözaltı
1 saat önce
TERÖR örgütü PKK'ya yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
TERÖR örgütü PKK
'ya yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. İstanbul
Terörle Mücadele (TEM
) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'lı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheliler hakkında polis ekipleri yaptığı teknik takipte suç unsuru içeren görüşmeler yaptığını tespit ettiği kişilerin adreslerini belirledi. TEM ekipleri şüphelilerin İstanbul'da Arnavutköy
, Sultangazi
ve Kartal
ilçeleri ile Zonguldak
, Muş
ve Mardin
'de yaşadıklarını belirleyerek gece saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 11 şüpheyi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütle ilgili kitaplar ve şüphelilere ait dijital veriler ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 kişinin Vatan Caddesi
'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:28 Kaynak: DHA
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