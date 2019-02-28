Son Dakika Haberleri: 4 İlde PKK Operasyonu: 11 Gözaltı

4 İlde PKK Operasyonu: 11 Gözaltı

1 saat önce

TERÖR örgütü PKK'ya yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

4 İlde PKK Operasyonu: 11 Gözaltı, System.String[]
TERÖR örgütü PKK'ya yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'lı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheliler hakkında polis ekipleri yaptığı teknik takipte suç unsuru içeren görüşmeler yaptığını tespit ettiği kişilerin adreslerini belirledi. TEM ekipleri şüphelilerin İstanbul'da Arnavutköy, Sultangazi ve Kartal ilçeleri ile Zonguldak, Muş ve Mardin'de yaşadıklarını belirleyerek gece saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 11 şüpheyi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütle ilgili kitaplar ve şüphelilere ait dijital veriler ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 kişinin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:28 Kaynak: DHA

İstanbul, PKK, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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