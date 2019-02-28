Son Dakika Haberleri: 4 İlde PKK'ya Operasyon: 11 Gözaltı

4 İlde PKK'ya Operasyon: 11 Gözaltı

1 saat önce

Terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

4 İlde PKK'ya Operasyon: 11 Gözaltı, System.String[]
Terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Alınan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik dün gece İstanbul, Muş, Mardin ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önceki operasyonlarda ele geçirilen PKK'lılardan elde edilen bilgi ve örgütsel dokümanların deşifre edilmesi ile takibe alınan 11 örgüt üyesi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, PKK'yı simgeleyen bez parçaları, örgütsel dergi, kitap ve dokümanlar geçirildi. Yakalanan 11 PKK'lı, gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:26 Kaynak: İHA

İstanbul, PKK, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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