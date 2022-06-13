4 ilde 'sanal eskort' dolandırıcılığı operasyonu: 12 tutuklama - Son Dakika
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4 ilde 'sanal eskort' dolandırıcılığı operasyonu: 12 tutuklama

13.06.2022 08:03
4 ilde 'sanal eskort' dolandırıcılığı operasyonu: 12 tutuklama

AYDIN'da, 'sanal eskort' sitesi üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik 3 aylık çalışmanın ardından Aydın, İstanbul, Manisa ve Uşak'ta eş zamanlı operasyonla yakalanan 7'si kadın 15 şüpheliden 12'si tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

AYDIN'da, 'sanal eskort' sitesi üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik 3 aylık çalışmanın ardından Aydın, İstanbul, Manisa ve Uşak'ta eş zamanlı operasyonla yakalanan 7'si kadın 15 şüpheliden 12'si tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'sanal eskort' sitesi üzerinden dolandırıcılık şikayetlerinin artması üzerine 3 ay önce çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şüpheliler fiziki ve teknik takibe alındı. İnternet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara çeşitli bahanelerle banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmedikleri tespit edildi. 9 Haziran'da Aydın merkezli İstanbul, Manisa ve Uşak olmak üzere 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

69 ŞİKAYETÇİYapılan operasyonlarda yaşları 20 ila 30 arasında değişen U.K., B.S., M.P., Ç.I., K.C., İ.Y., O.C.Ö. Ç.Ş. adlı erkek şüpheliler ile H.C., E.C., N.K., İ.B., A.Ç., K.K. ve E.B. olmak üzere 7 kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 72 dijital materyal, çeşitli bankalara ait 14 banka kartı, 49 bin 600 TL ve 100 Avustralya doları ele geçirildi. Şüphelilerin şu ana kadar çok sayıda kişiyi 'sanal eskort' siteleri üzerinden tuzağa düşürüp, dolandırdıkları belirtilirken, 69 kişinin şikayet için emniyete başvurduğu ve müğdur sayısının arttığı öğrenildi.5'İ KADIN 12 TUTUKLAMA

Dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli 8 saat ifade verdi. Şüphelilerden 5'i kadın olmak üzere 12'si tutuklanırken, 1'i kadın 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


4 ilde 'sanal eskort' dolandırıcılığı operasyonu: 12 tutuklama
4 ilde 'sanal eskort' dolandırıcılığı operasyonu: 12 tutuklama
4 ilde 'sanal eskort' dolandırıcılığı operasyonu: 12 tutuklama
4 ilde 'sanal eskort' dolandırıcılığı operasyonu: 12 tutuklama
4 ilde 'sanal eskort' dolandırıcılığı operasyonu: 12 tutuklama
4 ilde 'sanal eskort' dolandırıcılığı operasyonu: 12 tutuklama
YORUMLAR
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Aydın'daki 'sanal eskort' operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı Aydın'daki 'sanal eskort' operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı Aydın merkezli 4 ilde 'sanal eskort' operasyonunda 7'si kadın 15 gözaltı Aydın merkezli 4 ilde 'sanal eskort' operasyonunda 7'si kadın 15 gözaltı
Kaynak: DHA

Manisa, Aydın, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 ilde 'sanal eskort' dolandırıcılığı operasyonu: 12 tutuklama - Son Dakika

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